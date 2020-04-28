 

Средства ФНБ разрешили вкладывать в китайские гособлигации и юани

28.04.2020, 18:16, Новости дня

Правительство разрешило инвестировать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в юани и китайские государственные облигации.

В марте с такой инициативой выступил Минфин, передает ТАСС.

«Проектом постановления предлагается расширить за счет Китая перечень стран, в долговые обязательства правительств которых могут размещаться средства ФНБ, и перечень разрешенных для инвестирования средств фонда иностранных валют – за счет китайского юаня», – сообщается в пояснительной записке к проекту.

Экономист Антон Вотинов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД сообщал, что резервы Фонда национального благосостояния в совокупности с низким уровнем государственного долга гарантируют бюджетной системе РФ устойчивость. По его мнению, запас прочности российской экономики сейчас высок как никогда ранее.



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