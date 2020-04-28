Уровень летальности при COVID-19 в РФ оказался одним из самых низких в мире

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28.04.2020, 18:16, Новости дня

Уровень летальности из-за заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией, в РФ является одним из самых низких в мире и не превышает 1%. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Уровень летальности в РФ один из самых низких в мире, он не превышает 1%, но он важен для оценки эпидситуации», – передает ТАСС передает ее доклад на совещании с участием президента РФ Владимира Путина по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах.

По ее словам, тесты на коронавирус проводят уже в 506 лабораториях в России, «для этой работы обучены сотни сотрудников, для которых организованы безопасные условия работы, все они обеспечены необходимыми средствами защиты».

Кроме того, заразившиеся коронавирусом россияне все чаще обращаются за медицинской помощью в день, когда обнаружат у себя симптомы, отметила глава Роспотребнадзора.

«Хорошим доказательством работы первичного звена является и сокращение сроков обращения за медицинской помощью. Если в начале это было шесть дней от момента заболевания, то сегодня люди обращаются в первый день», – подытожила Попова.

Напомним, за минувшие сутки в РФ подтверждено 6 тыс. 411 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 83 регионах. Тем временем жертвами коронавируса в мире стали более 198 тыс. человек, общее число вирус-положительных – 2 млн 878 тыс. 196 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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