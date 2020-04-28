Крис Браун возобновил роман с матерью его сына Аэко Аммикой Харрис

28.04.2020, 18:15, Разное

20 ноября Крис Браун стал отцом во второй раз – матерью его сына Аэко стала модель Аммика Харрис. С ней певец расстался до того, как узнал о беременности, и даже успел закрутить роман с другой девушкой – моделью Индиамари Джин. Но как только Харрис объявила об интересном положении, Браун с ней не сошелся, но с Джин расстался. Запутанная история? Еще бы! Но сейчас она становится куда более необычной: Браун присутствовал на родах Аммики, продолжал общаться с ней к­ак с матерью его ребенка, но сейчас, похоже, между ними вновь вспыхнули романтические чувства. Как сообщают западные СМИ, сблизила пару… разлука.

30-летний Крис и 26-летняя Аммика не виделись несколько месяцев из-за пандемии коронавируса: она находится в Германии вместе с сыном, а Браун – в США. Но при этом они активно общаются по видеосвязи, а Крис регулярно пишет возлюбленной в социальных сетях, называя ее “самой красивой девушкой на планете”.

Крис и Аммика стали ближе чем когда-либо, они снова вместе, и карантин помогает им сосредоточиться друг на друге, не отвлекаясь на внешние раздражители. Им пришлось многое пережить, когда она приняла решение уехать в Германию, но нахождение в изоляции позволило им всерьез задуматься над отношениями, – говорит инсайдер.

Аммика Харрис Крис Браун с сыном Аэко Браун

Отметим, что Аэко – второй ребенок Брауна: у него также есть дочь Роялти, которую родила модель Ниа Гусман. Причем об этом стало известно лишь через 9 месяцев после ее появления на свет. На момент беременности Ниа также была экс-девушкой музыканта. Крис души не чает в девочке и даже посвятил ей свой седьмой сольный альбом и снял в клипе.

Крис Браун с дочерью Роялти Роялти Браун

У Криса Брауна по жизни много проблем как с девушками, так и с законом. В 2009 году музыкант был арестован после избиения Рианны, с которой встречался в тот момент. Тогда Браун был приговорен к исправительным работам и прошел курс по управлению гневом. После этого музыкант дважды имел дело с полицией, так как нарушал условия испытательного срока. А в 2016 году его арестовали по подозрению в вооруженном нападении.