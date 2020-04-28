Линдси Лохан дала совет Меган Маркл и принцу Гарри по поводу папарацци

28.04.2020, 18:15, Разное

Переезд герцога и герцогини Сассекских в Америку, или так называемый “мегзит”, который произошел в прошлом месяце, мало кого оставил равнодушным. Так, президент США Дональд Трамп уже высказался по поводу того, что не намерен оплачивать дорогостоящую охрану, которая всюду будет следовать за Меган Маркл и принцем Гарри и отваживать от них папарацци. Зато своим “лайфхаком” по поводу того, как звездной паре избежать внимания, решила поделиться Линдси Лохан. Совет Линдси относился к городу Малибу, штат Калифорния, в котором Меган и Гарри недавно приобрели особняк. А озвучила она его во время записи интервью с ведущим Энди Коэном на радио-шоу SiriusXM.

Они могут приобрести себе какой-нибудь приватный пляж. В противном случае за ними все равно будет вестись охота: в этих местах невозможно остаться незамеченным, даже если ты заплываешь на доске для серфа достаточно далеко.

Меган Маркл и принц Гарри

Впрочем, Линдси выразила надежду, что в нынешнее время – под маской и на фоне всеобщего карантина – паре, возможно, и удастся скрыться от назойливых репортеров:

Здесь, конечно, сложно выходить на публику знаменитостям… но они выбрали довольно удачное время, пока все дома. А когда это закончится… пусть лучше наймут водителей.

Меган Маркл и принц Гарри уже больше месяца живут в США. Сейчас их дом находится в округе Лос-Анджелеса, город Малибу. Причем выбор пары пал на особняк актера и режиссера Мела Гибсона, который тот, в свою очередь, купил у коллеги по цеху Дэвида Духовны. Как только герцог и герцогиня приземлились в Калифорнии, папарацци тут же объявили на них охоту.

Особняк в Малибу, который Меган и Гарри купили у Мела Гибсона

Напомним, 8 января британский принц Гарри и его жена Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи. 13 января Елизавета II, принц Чарльз и другие члены монаршей семьи собрались на экстренное совещание, по итогу которого решили, что Гарри и Меган будут представлять британскую корону до окончания переходного периода, который истечет 31 марта. Решение Меган и Гарри об отказе от королевских полномочий стало причиной появления нового понятия, а заодно и хештега Megxit – производного от Brexit (выход Великобритании из Европейского союза).