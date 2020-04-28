Разработчики анонсировали VR-экшен Stride с паркуром среди высоток

28.04.2020, 18:09, Разное

Разработчики из студии Joy Way рассказали о скором выходе VR-экшена Stride, концепция которого очень похожа на Mirror’s Edge. В первом ознакомительном ролике создатели продемонстрировали элементы паркура, смешанные с перестрелками.

Поначалу главный герой просто перепрыгивает с одной многоэтажки на другую. По-видимому, протагонистом является акробат, который впоследствии также овладел и оружием. С помощью прыжков он будет преодолевать немаленькие расстояния, а также выполнять перекаты. Кроме того, в игре есть Stealth-элементы, позволяющие обойти противника сзади, оглушив его любым предметом.

В центре сюжета игры – некогда процветающий город, изменившийся за последние 15 лет в связи с экологической катастрофой, что привело к разделению мегаполиса на несколько враждующих районов, борющихся за ограниченное число ресурсов. Как стало известно, VR-экшен Stride будет поддерживать и Steam VR. Релиз запланирован на лето нынешнего года.