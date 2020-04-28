 

Суд отказался рассматривать дело «внебрачного сына» Никаса Сафронова

28.04.2020, 18:09, Разное

Суд опроверг заявление Дмитрия Цыбульского о том, что он родственник Никаса Сафронова. Истец не был ни на одном заседании, хотя предоставлял много документации, которой якобы подтверждается его связь с художником.
Раньше Дмитрий Цыбульский говорил, что Никас Сафронов имел встречи с его матерью. Он связывался с художником и обговаривал их возможные родственные связи. Знаменитость заявлял, он не может вспомнить женщину, а город, где она живет, никогда не посещал. Далее предполагаемый наследник живописца пояснил о своем решении начать тяжбу из-за наличия документов, которые подтверждают связь с Никасом Сафроновым. Пресненский суд Москвы заявил о том, что Дмитрий Цыбульский не являлся на заседания, когда слушали аргументы сторон, поэтому приняли вердикт отказать в разбирательстве.

Раньше художник признал четырех внебрачных детей, заявших об его отцовстве. Дело с Дмитрием Цыбульским знаменитость не комментирует, но пользователи социальных сетей предполагают, для молодого человека признание родственных связей с известной личностью позволило бы трудиться в РФ и получить гражданство страны.



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