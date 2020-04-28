ООН призвала к снятию мешающих борьбе с коронавирусом санкций

28.04.2020, 18:08, Новости дня

Санкции, мешающие государствам в их борьбе с пандемией коронавирусом, следует снять, сообщил генсек ООН Антониу Гутерреш на международной конференции по проблемам изменения климата «Петерсбергский климатический диалог».

«В контексте коронавируса мы настоятельно призывали к тому, чтобы все санкции, которые могут подрывать потенциал реагирования государств на эту пандемию, были сняты. Я считаю, что важно, чтобы санкционный режим был мудрым и не подрывал цели глобальной политики, которые есть у нас всех», – приводит его слова РИА «Новости».

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина заблокировала очередную резолюцию РФ в ООН, направленную на ослабление санкций.

Отметим, что еще в марте Россия предлагала ООН принять резолюцию для объединения усилий стран в борьбе с коронавирусом, но Украина и «ее покровители заблокировали этот проект».