Собянин заявил о необходимости продолжать строгий режим самоизоляции в Москве

28.04.2020, 18:08, Новости дня

За последнюю неделю динамика по заболеваемости коронавирусом стала намного лучше, но самоизоляцию в Москве и Подмосковье по-прежнему нужно соблюдать, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Мы видим, что по стране и по Москве за последнюю неделю по сравнению с предыдущей неделей динамика стала намного ниже, она практически снизилась в два раза. Но при этом динамика сама по себе сохраняется», – сказал Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным и главами регионов отметил, что, динамика по заболеваемости вирусом сократилась вдвое, передает РИА «Новости».

«Считаю, что в Москве и Московском регионе в обязательном порядке надо продолжать режим самоизоляции так же строго, как было и до этого, исходя из той непростой ситуации, которая складывается», – добавил градоначальник.

Также мэр столицы добавил, что через две недели можно будет сказать, в какой динамике по развитию коронавируса находится Россия, чтобы далее принимать решения.

«На мой взгляд, одной из серьезных групп риска являются регионы Центрального федерального округа. Потому что, по сути дела, 30 млн человек, которые находятся на этой территории, образуют большую агломерацию. И вопрос там не только в дачниках. Большое количество людей приезжают в Московскую область, Москву, на работу, к родным и близким», – сказал Собянин.

Он также сообщил, что в столице начинают тестировать на коронавирус с помощью анализа крови.

Напомним, власти Москвы не видят оснований для того, чтобы после майских праздников снимать ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавируса, смягчение мер возможно лишь после изменения динамики в лучшую сторону.