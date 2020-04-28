Источником коронавируса в Дивеевском монастыре оказались паломники

28.04.2020, 18:08, Новости дня

Вспышка коронавируса в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре в произошла из-за паломников, которые приезжают туда из многих регионов страны, в том числе с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Сюда традиционно приезжает много людей из столичного региона, что привело к вспышке заболевания в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре. Сейчас монастырь, по решению Роспотребнадзора, находится на карантине. Такие же меры приняты в отношении села в целом», – приводит слова главы региона пресс-служба на сайте правительства области.

На данный момент монастырь по решению Роспотребнадзора закрыт на карантин. Такие же меры приняты в отношении села Дивеево.

27 апреля Никитин посетил село, монастырь и медицинский центр «Надежда» при обители, который является филиалом ФМБА России.

«В обители соблюдаются все меры безопасности, связанные с разобщением зараженных, контролем состояния тех, кто с ними контактировал», – отметил губернатор.

Он добавил, что тяжелых пациентов, которым требуется подключение к аппаратам ИВЛ, в монастыре нет.

Напомним, в Серафимо-Дивеевском монастыре зарегистрировано 76 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь – православный женский монастырь Нижегородской епархии Русской православной церкви, основан в 1780-е годы. Расположен в селе Дивеево, в 170 км от Нижнего Новгорода. Почитается поместными православными церквями как четвертый «земной удел Пресвятой Богородицы».