Компания Sony выпустила 200-долларовый смартфон Xperia L4 в Европе

28.04.2020, 18:00, Новости дня

Новый недорогой смартфон Sony Xperia L4 с сегодняшнего дня поступил в продажу на европейском рынке.

Вместе с тем специалисты констатировали, что данная модель по внешнему виду имеет сходства с новым гаджетом Sony Xperia 1, однако его ограничили в технических параметрах. Приобрести девайс можно за 199 евро. Новинка получила крупный 6,2-дюймовый экран с высоким разрешением и соотношением сторон 21:9.

Кроме того, устройство оснащено мощным восьмиядерным процессором MediaTek Helio P22 с 3 гигабайтами ОЗУ и 64 гигабайтами постоянной памяти. Устройство имеет усиленную батарею на 3580 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Основная камера имеет тройной объектив на 13+5+2 мегапикселя. Модель функционирует на базе ОС Android 9 Pie.