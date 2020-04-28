 

Флагман Samsung Galaxy Note 20 получит чипсет Exynos 992

28.04.2020, 18:00, Новости дня

Южнокорейский бренд Samsung анонсировал скорый выход нового флагманского смартфона под названием Galaxy Note20.

Инсайдеры продолжат демонстрировать очередные подробности о новинке. В частности, предполагается, что модель обладает улучшенной архитектурой Exynos 992. Указанная платформа существенно превосходит по производительности предшествующему поколению Exynos 990. Специалисты также заявили о некотором превосходстве над топовым процессором Snapdragon 865 до 3%.

Несмотря на то, что модель пока остается зашифрованной, следует выделить, что аппарат сможет привлечь к себе внимание качественными камерами, расширенными возможностями, а также высоким быстродействием на фоне предшественника.



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