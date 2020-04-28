«Сталинир»: призраки прошлого в Южной Осетии

28.04.2020, 17:58, Новости дня

Старое называние города Цхинвали — «Сталинир», будет альтернативно использоваться в качестве обозначения столицы сепаратистской Южной Осетии во время мероприятий, связанных с Второй мировой войной. Соответствующий указ был 27 апреля подписан де факто югоосетинским президентом Анатолием Бибиловым.

Цхинвали был переименован в Сталинир в 1934 году в честь Иосифа Сталина. Городу вернули историческое название — Цхинвали, в 1961 году.

Примечательно, что схожие решения были приняты сепаратистскими лидерами в Украине. Так, согласно указам местных де факто властей, в дни, связанные с памятью о Второй мировой войне, в отношении Донецка будет использоваться его прежнее название — «город Сталино», а в отношении Луганска — «город Ворошиловград».

«Абсурдные эксперименты»

В Тбилиси назвали решение сепаратистов о возрождении старого названия Цхинвали «абсурдным».

«Это решение, конечно же, ничего не изменит на мировой карте, хотя оно трагично из-за людей, которые в течение лет живут на расширенной территории военной базы, изолированной колючей проволокой, и при этом являются жертвами абсурдных экспериментов, принуждающих их застрять во времени, в периоде Советского Союза», — заявила государственный министр Грузии по примирению Кетеван Цихелашвили.

Цихелашвили отметила, что не стала бы делать комментарии в данной связи, если бы не вовлечение в эти экспертименты детей, которых «заставляют петь песни во славу СССР на фоне портретов Ленина и Сталина с пионерскими галстуками», отрывая их от реальности и лишая их чувства будущего.

«Естественно, нам не безразлична судьба этих людей… Мы продолжим проводить мирную политику, ориентированную на перспективу и будущее», — сказала министр.

Призраки прошлого

Политолог из Грузинского фонда стратегических и международных исследований Каха Гоголашвили называет решение сепаратистских властей о возрождении названия «Сталинир», «возвращением ретроградной идеологии». По его словам, на территориях оккупированных Россией «остановилось время». Гоголашвили связывает это с происходящим в России, в частности с тенденцией реабилитации сталинских преступлений и возрождением культа Сталина, что активно пропагандируется посредством российских СМИ.

«В современной России авторитарный режим поддерживается той же великодержавной идеологией, которую в своё время пропагандировал Сталин, т. е. свобода человека, его благосостояние второстепенны по сравнению с тем, что существует великая Россия, которую боится весь мир. Неудивительно, что в анклаве российской военной базы, который практически отрезан от внешнего мира и современности, погрязает в коррупции, разрухе, нищете, стараются поддержать настрой населения пропагандой того, что они часть чего-то великого и нерушимого. Тем более, что там бытует миф о том, что Сталин был этническим осетином. Возмутительно, что это происходит в 21 веке, и люди в этих местах настолько подавлены, что, не думая, смотрят назад, а не вперед» — резюмировал Гоголашвили.

Руководитель Центра изучения вопросов безопасности и международных отношений Ника Читадзе считает символичным то, что на оккупированных территориях внедряют ностальгию по Советскому Союзу и, более того, по его самому репрессивному правителю. По словам эксперта, это неудивительно, так как лидеры сепаратистских регионов, которые существуют в нарушение всех международных норм, не могут поощрять идеалы цивилизованных, свободных и развитых стран.

«В Цхинвали и Донецке, где правит произвол, подавляются свобода выражения, также как и права человека, идеалами не могут быть Мартин Лютер Кинг или Нельсон Мандела. Так что неудивительно, что они обращаются для вдохновения к призракам Сталина и Ворошилова», — полагает Читадзе.