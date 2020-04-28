Россия не одобрила заявление Хафтара о переходе власти в Ливии к его силам

28.04.2020, 17:58, Новости дня

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва не одобряет заявление командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара о том, что контроль над Ливией теперь переходит к его силам, передает агентство «Интерфакс».

«Я бы не говорил здесь о каких-то рычагах давления, которые есть у России, у нас есть контакты со всеми без исключения действующими лицами ливийского конфликта», – отметил Лавров.

Ранее во вторник в Кремле заявили, что Россия по-прежнему сохраняет приверженность урегулированию конфликта путем политических и дипломатических мер.

Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Россия по-прежнему поддерживает контакт с обеими противоборствующими сторонами и считает единственным путем к миру политическое и дипломатическое взаимодействие между ними.

«Россия продолжает оставаться в контакте со всеми участниками ливийского процесса. Других вариантов урегулирования ливийской проблемы нет», – подчеркнул он.

Ранее во вторник агентство «РИА Новости» сообщило со ссылкой на источник в Министерстве иностранных дел, что Россия была удивлена прозвучавшим в понедельник заявлением Хафтара о переходе власти в Ливии к ЛНА.

Напомним, что борьба идет между международно признанным правительством, базирующимся в Триполи, и силами с востока Ливии, которыми командует генерал Хафтар.