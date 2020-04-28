ФСИН: 300 сотрудников и заключенных больны коронавирусом в тюрьмах и колониях в России

28.04.2020, 17:57, Новости дня

В Федеральной службе исполнения наказаний сообщили о более чем 300 заболевших коронавирусной инфекцией среди заключенных и сотрудников исправительных учреждений. В пресс-службе ФСИН заявили, что большая часть заболевших – работники ведомства.

Представители ФСИН заявили, что провели 18 728 тестов на коронавирусную инфекцию в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы и по их итогам выяснилось, что болен 271 сотрудник и 40 осужденных. В пресс-службе отметили, что коронавирус у заболевших протекает “в легкой или средней форме, тяжелых больных нет”.

Ранее российские правозащитники не раз высказывали опасения, что ФСИН скрывает заболевания коронавирусом в СИЗО и колониях. Ссылаясь на самих заключенных и их адвокатов, они заявляли, что заболевшим заключенным не делают тестов и не лечат их.

Нынешние заявления ФСИН – первые, когда ведомство подтверждает случаи коронавирусной инфекции в подведомственных ему учреждениях.

ФСИН также заявила, что из-за эпидемии коронавируса в некоторых учреждениях ввели особый режим и запретили свидания, прием посылок и передач, а также вывоз подозреваемых, обвиняемых и осужденных на судебно-следственные действия. Также из-за особого положения прием находящихся под следствием осуществляет лишь один следственный изолятор на регион. Сотрудники этих СИЗО переведены на двухнедельный вахтовый график работы без возможности выхода наружу.

Также, по утверждению ФСИН, всех поступающих в следственные изоляторы помещают на карантин на 21 день “с углубленным медицинским осмотром и сбором данных для анамнеза”.

“На всех проходных устроены медицинские “фильтры”, где приводятся осмотры работников учреждений с измерением температуры тела. Лица с повышенной температурой немедленно изолируются”, – сообщили в пресс-службе.

В ФСИН заверили, что всем сотрудникам раздают средства индивидуальной защиты, а медработники обеспечены всеми необходимыми лекарствами.

Первым зараженным коронавирусной инфекцией в учреждениях ФСИН​ стал сотрудник исправительной колонии №5 в Рязанской области, который приехал из Таиланда и вышел на работу. Также очаг распространения коронавируса обнаружили в тульской исправительной колонии №2, когда у 11 заключенных подтвердился COVID-19.