 

Цифровой Первомай – день всех трудящихся Швейцария отпразднует в интернете

28.04.2020, 17:55, Новости дня

Из-за пандемии в Швейцарии отменили традиционные демонстрации на 1 Мая, пишет SRF. Но празднования дня всех трудящихся всё-таки состоятся — в интернете. Планируется проводить виртуальные выступления, дискуссии и видеотрансляции. Сейчас особенно важно вспомнить обо всех тех, благодаря кому общество продолжает функционировать, подчёркивают организаторы мероприятий.

Так 1 Мая 2019 года выглядела цюрихская площадь Зексенлойтенплатц. В день всех трудящихся она была полна людей, выдвигавших большое количество требований. А вот так площадь будет выглядеть 1 Мая 2020 года. Она пуста. Комично то, что первомайским демонстрациям помешал вирус, название которого созвучно швейцарской кроне. Но всё же празднования состоятся — в цифровом пространстве. «Получится ли?» или «Это даже откроет новые перспективы?». Ответы на вопросы в репортаже Фабиана Бухера.

Первое мая празднуют вот уже 130 лет. В 1950 году, в 70-х или 2019-м — неважно: в день всех трудящихся люди собираются на улицах, чтобы обратить внимание на требования профсоюзных организаций. В этом году планы сорвались. Однако президент профсоюза Unia Вания Алева убеждена, что в 2020 году как никогда важно отпраздновать 1 Мая.

ВАНИЯ АЛЕВА, президент профсоюза Unia: Труд и солидарность — это наши центральные темы. Они были центральными в последние недели и останутся таковыми в последующие. Обеспечение здравоохранения на рабочем месте, организация рабочего процесса — это центральные темы для профсоюзов.

Поэтому в день всех трудящихся профсоюзы планируют виртуальные выступления, дискуссии и видеотрансляции. Цифровой Первомай — Роберту Занетти такое трудно себе представить. Член Совета кантонов от Социал-демократической партии Швейцарии празднует Первое мая вот уже 40 лет. Он выступал с речами уже десятки раз. И всё же сын рабочего из Золотурна видит в эпидемии коронавируса шанс.

РОБЕРТО ЗАНЕТТИ, член Совета кантонов от Социал-демократической партии в Золотурне: Возможно, всем стоит задуматься над тем, благодаря кому наше общество продолжает более-менее функционировать. Особенно в кризисные периоды. И это не только люди, которые сидят на удалёнке.  

Так что первомайские празднования пройдут несмотря на эпидемию коронавируса. В этом помогут вспомогательные цифровые средства и социальные сети. Но это скорее всё-таки станет исключением.

РОБЕРТО ЗАНЕТТИ: Не хватает чувственного опыта. На демонстрациях можно было встретиться с единомышленниками, выпить. Это был всегда радостный повод для социализации.

ВАНИЯ АЛЕВА: Цифровые медиа важны, но коллектив и социальные контакты также остаются важными для людей.

Первое мая 2020 года — цифровое исключение в долгой традиции первомайских празднований.

Дата выхода в эфир 26 апреля 2020 года.



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