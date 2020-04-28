 

Камерон Диас решилась на расставание с маленьким ребенком ради съемок в кино

28.04.2020, 17:53, Разное

Камерон Диас, не так давно ставшая матерью, приняла решение вернуться в кино. Актриса рассказала, что «открыта» для новых ролей.
В онлайн-беседе с гримером Гуччи Уэсман Камерон Диас пояснила о том, что знает, как ждут поклонники ее возвращение в кино. Знаменитость не любит слово «никогда» и «открыта» к новым предложениям. Это известие оказалось сенсационным, ведь ранее Камерон Диас отвергала вероятность возврата к актерскому ремеслу. Звезда считала, с нее достаточно: она публике отдала более половины жизни, и ей хотелось посвятить время себе. Также заявляла, что по профессии не скучает.

В последнее время актриса наслаждалась своим недавно родившимся ребенком, поэтому фанаты не ожидали, что она решится на расставание с ним. Четыре месяца звезда провела с дочерью, но теперь готова сменить род занятий.

Напомним, Камерон Диас стала мамой первый раз в январе 2020 года в возрасте 47 лет. У них с супругом Беджи Мэдденом родилась дочь Рэддикс.



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