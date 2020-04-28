 

Меркель высказалась о санкциях против РФ на фоне коронавируса

28.04.2020, 17:53, Новости дня

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что санкции в период борьбы с коронавирусом неприятны, поэтому Германия продолжает работать над преодолением политических проблем, ставших причиной ограничительных мер в отношении России.

«Конечно, мы все хотим хорошо развиваться в экономическом плане, и санкции с этой точки зрения, нужно сказать, неприятны. Когда я думаю о санкциях против России, введенных из-за украинского вопроса, то мы работаем над тем, чтобы разрешить политические проблемы, которые являются их причиной», – передает ТАСС сообщение Меркель на 11-й международной конференции «Петерсбергский климатический диалог».

Также она выразила надежду, что РФ продолжит играть активную роль в защите климата.

«Я рада, что РФ активно участвует в работе по защите климата, и хотела бы ее призвать продолжать это делать», – подчеркнула Меркель и отметила, что обсуждала вопросы этой сферы с президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, в Германии ослабили часть мер по борьбе с коронавирусом. Однако Меркель заявила, что Германия находится только на начальных этапах пандемии коронавируса, стране еще долго предстоит жить с COVID-19.



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