Назван процент пациентов в РФ с бессимптомным коронавирусом

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28.04.2020, 17:53, Новости дня

Коронавирусная инфекция протекает без симптомов у 45% заразившихся в России, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента Владимира Путина по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах страны.

«Важным позитивным фактором тенденции эпидемического процесса является увеличение в структуре инфицированных лиц без симптомов, и если в начале месяца таких было не больше 20%, то сегодня их больше 45%», – приводит ее слова ТАСС.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что принятые в регионах РФ меры позволили не допустить взрывного роста заболеваемости.

«На сегодняшний день эти меры позволили сдержать завоз и распространение инфекции первые два месяца, выиграть время для формирования госпитальной базы и обсерваторов <…>, накопить запасов медикаментов и дезинфикантов. <…> Четвертое – не допустить взрывного роста заболеваемости», – отметила Попова.

Напомним, РФ вышла на восьмое место в мире по числу заразившихся коронавирусом.



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