В Нижнем Новгороде от COVID-19 умер замглавврача больницы №33

28.04.2020, 17:53, Разное

Из Нижнего Новгорода пришло печальное известие – вследствие инфицирования вирусом SARS-CoV-2 ушел из жизни заместитель главврача больницы №33 Алексей Аристов. Новость прокомментировал замгубернатора области Давид Мелик-Гусейнов.

Как заявил чиновник, Алексей Иванович Аристов при жизни являлся настоящим профессионалом. Коронавирусом нового типа медик инфицировался в процессе исполнения своего служебного долга. Жизнь доктора старались спасти как местные коллеги-врачи, так и прибывшие из обеих российских столиц специалисты медицины, однако их усилия оказались тщетными.

Cмерть Алексея Аристова Давид Мелик-Гусейнов назвал огромной потерей для медицинского сообщества областного центра. Резюмируя, представитель региональной власти выразил свои соболезнования друзьям и родственникам покойного, а также всем, кто его уважал, знал, любил и ценил, передает интернет-издание NationNews.