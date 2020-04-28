 

В ГСЧС сообщили о локализации последних очагов пожара в Чернобыльской зоне

28.04.2020, 17:48, Новости дня

По состоянию на 14.00 28 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения локализованы последние два очага пожара вблизи сел Кривая Гора и Рудьки – Буряковка. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

“Таким образом, лесной пожар на территории зоны отчуждения локализован”, – подчеркнули в ГСЧС.

В то же время продолжается тушение отдельных очагов тления торфяников в Дитятковском, Паришивском и Лубянском лесничествах, ликвидацию которых в плановом режиме будут проводить лесохозяйственные предприятия Государственного агентства по управлению зоной отчуждения.

Отмечается, что радиационный фон в Киеве, Киевской области и в зоне отчуждения находится в пределах естественных фоновых значений.

Также в ГСЧС сообщили, что продолжается тушение лесных пожаров в Олевском и Овручском районах Житомирской области. По данным ведомства, ситуация находится под контролем. Сотрудники ГСЧС оказывают помощь работникам Словечанского лесного хозяйства. К тушению пожара привлечен 221 человек и 43 единицы техники. ГСЧС предоставила 37 человек личного состава и 10 единиц техники.

Лесные пожары в Житомирской и Киевской областях вспыхнули в начале апреля. Дым от этих пожаров стал причиной существенного ухудшения качества воздуха в столице. Продукты горения также достигли Харькова, который находится примерно в 500 км от Киева.

23 апреля в Белокоровицком лесхозе (Олевский район Житомирской области) начался еще один масштабный лесной пожар.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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