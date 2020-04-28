Ряд стран, несмотря на закрытые границы, готовы принять у себя сезонных работников из Украины – Кабмин

28.04.2020, 17:48, Новости дня

Ряд стран, несмотря на закрытые из-за распространения COVID-19 границы, готовы принять у себя сезонных работников из Украины. Об этом 28 апреля сообщает пресс-служба Кабинета Министров Украины.

По словам заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Юлии Свириденко, Венгрия, Польша, Румыния, Словакия, Австрия, Нидерланды и Швейцария из-за коронавирусной инфекции запретили въезд для иностранцев.

“Именно из-за международных карантинных ограничений и закрытых границ некоторые украинцы не имеют возможности поехать на заработки в соседние страны. Нам всем необходимо переждать это непростое время дома и не подвергать опасности себя и окружающих”, – отметила Свириденко.

Тем не менее, в Кабинет Министров Украины поступают запросы от стран-партнеров, которые нуждаются в украинских работниках.

“Действительно, обращения есть. Но правительство Украины руководствуется, прежде всего, соображениями безопасности и здоровья наших граждан. В условиях распространения пандемии любая поездка – это опасность заболевания, особенно, когда эта поездка осуществляется на самолете”, – заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

В то же время в Кабмине утверждают, что готовы рассматривать каждый запрос иностранных государств. Решение по ним будет зависеть от текущей эпидемической ситуации в той или иной стране, которая направила запрос.

“Власти принимающей стороны в лице работодателя должны обеспечить надлежащие условия проживания, труда, медицинского обслуживания”, – говорится в сообщении Кабмина.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 3 млн человек, из них более 211 тыс. умерли, а 894 тыс. выздоровели.

По состоянию на утро 28 апреля в Украине коронавирус подтвержден у 9410 человек. Умерли 239 человек, а 992 уже выздоровели.