Камеры видеонаблюдения обучили следить за соблюдением социальной дистанции

28.04.2020, 17:45, Новости дня

В США увеличился спрос на технологию для камер видеонаблюдения, которая отслеживает соблюдение персоналом и покупателями медицинских рекомендаций, включая социальное дистанцирование и ношение масок. Как рассказали Reuters представители нескольких компаний, таким способом они смогут показать своим работникам, клиентам, а также страховщикам и регулирующим органам, что придерживаются рекомендуемых правил безопасности в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Алгоритмы, которые “видят” скопления и идентифицируют людей без масок, особенно распространены у ритейлеров и на производственных объектах. Например, компания RPT Realty, управляющая сетью торговых центров под открытым небом, использует систему компьютерного зрения для подсчета посетителей, а также для анализа очередей, ожидающих входа в магазины. А в будущем, сказал глава RPT Realty Брайан Харпер, эта технология начнет подсказывать покупателям лучшее время для шопинга, когда на входе будет меньше всего людей.

Производитель бриллиантов Samarth Diamond использует “умные” камеры для контроля за работниками. По словам менеджера фирмы Парта Пателя, искусственный интеллект определяет, когда кто-то из 4000 тысяч сотрудников не носит маску или собирается в большие группы.

С той же целью ИИ привлекает Pepper Construction. “Последнее, чего мы хотим, это чтобы губернатор закрыл все наши проекты, потому что никто не соблюдает правила”, – объяснила вице-президент строительной компании Джен Суэрт.

В компаниях рассказали, что технология для анализа данных с камер видеонаблюдения, которая стоит $1000 в год и больше, обходится дешевле, чем привлечение дополнительного персонала для охраны. Они также могут быть безопаснее: возникали случаи, когда охранники, следящие за соблюдением социальной дистанции, сталкивались с агрессией людей, выступающих против мер безопасности.

В то же время эксперты, опрошенные агентством, признают, что технология пока не отработана и может допускать ошибки. Ложные срабатывания, например, могут касаться членов семьи, которые идут рядом друг с другом. Камеры с ИИ не одобряют и правозащитники, которые выражают обеспокоенность все более точным отслеживанием людей.

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Вести.Hi-tech