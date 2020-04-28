Нерабочие дни продлят до 11 мая, но при строгом соблюдении ограничительных мер

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28.04.2020, 17:45, Новости дня

Выступая с обращением в связи с ситуацией с коронавирусом Владимир Путин отметил, что в РФ удалось затормозить распространение коронавируса, но успокаиваться еще рано, поскольку пик заболеваний еще не пройден.

Президент страны сказал, что впереди – майские праздники, между которыми есть несколько рабочих дней. Их Путин предложил сделать нерабочими с сохранением заработной платы.

Таким образом, режим самоизоляции будет продлен до 11 мая включительно, но при строгом соблюдении ограничительных мер.

Прямую трансляцию совещания главы государства по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ ведет телеканал "Россия 24".



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