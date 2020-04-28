28 апреля официально стал Днем работника скорой медицинской помощи

28.04.2020, 17:45, Новости дня

За борьбу с коронавирусом COVID-19 поблагодарил медиков президент РФ Владимир Путин в выступлении на совещании по противодействию распространению SARS-2-CoV в российских регионах. Он отметил, что 28 апреля в РФ неофициально отмечается день создания службы скорой помощи.

Глава российского государства призвал присвоить этому дню официальный статус.

"Я думаю, что было бы правильно установить именно в эту дату профессиональный праздник — День работника скорой медицинской помощи. Мы так и сделаем", — сообщил Путин в прямом эфире телеканала "Россия 24", который транслирует видеоконференцию совещания.

"Я хочу поздравить врачей, фельдшеров, медицинских сестер и санитарок, водителей экипажей с этим праздником. Поблагодарить вас за столь нужный труд, — обратился президент к медработникам скорой помощи. — В эти напряженные дни и недели вы демонстрируете мужество, свои лучшие человеческие качества".

Владимир Путин отметил, что за время самоизоляции и после объявления ВОЗ пандемии коронавируса РФ смогла выгадать время на то, чтобы создать резервы для противодействия коронавирусу, создать места для пациентов и обеспечить их всеми необходимыми аппаратами и медикаментами.

На 28 апреля в РФ отмечено 93 тысячи 558 инфицированных коронавирусом. 867 пациентов от осложнений коронавирусной инфекции скончались. 8 тысяч 456 пациентов от коронавируса излечились. Тем не менее, ежедневный прирост остается пока еще большим. За минувшие сутки коронавирус выявлен у 6 тысяч 411 человек.