 

28 апреля официально стал Днем работника скорой медицинской помощи

28.04.2020, 17:45, Новости дня

За борьбу с коронавирусом COVID-19 поблагодарил медиков президент РФ Владимир Путин в выступлении на совещании по противодействию распространению SARS-2-CoV в российских регионах. Он отметил, что 28 апреля в РФ неофициально отмечается день создания службы скорой помощи.

Глава российского государства призвал присвоить этому дню официальный статус.

"Я думаю, что было бы правильно установить именно в эту дату профессиональный праздник — День работника скорой медицинской помощи. Мы так и сделаем", — сообщил Путин в прямом эфире телеканала "Россия 24", который транслирует видеоконференцию совещания.

"Я хочу поздравить врачей, фельдшеров, медицинских сестер и санитарок, водителей экипажей с этим праздником. Поблагодарить вас за столь нужный труд, — обратился президент к медработникам скорой помощи. — В эти напряженные дни и недели вы демонстрируете мужество, свои лучшие человеческие качества".

Владимир Путин отметил, что за время самоизоляции и после объявления ВОЗ пандемии коронавируса РФ смогла выгадать время на то, чтобы создать резервы для противодействия коронавирусу, создать места для пациентов и обеспечить их всеми необходимыми аппаратами и медикаментами.

На 28 апреля в РФ отмечено 93 тысячи 558 инфицированных коронавирусом. 867 пациентов от осложнений коронавирусной инфекции скончались. 8 тысяч 456 пациентов от коронавируса излечились. Тем не менее, ежедневный прирост остается пока еще большим. За минувшие сутки коронавирус выявлен у 6 тысяч 411 человек.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.04 / Без соблюдения карантина пик заболеваемости COVID-19 начнется с 14–15 апреля – Ляшко

14.04 / Вирусолог: COVID-19 способен держаться в организме бессимптомно до месяца

15.04 / В Кремле прокомментировали проблемы с пропусками в Москве

27.03 / МВФ потребовал от Украины открыть рынок земли для получения нового кредита

09.04 / Гособоронзаказ выполнен более чем на 70%, несмотря на пандемию

02.04 / «Победа» заявила о заразившихся коронавирусом членах экипажа

22.04 / “Не должно быть иллюзий, что в мае закончится карантин”. Шмыгаль считает, что ограничения продлятся два года

27.04 / Варианты изменения ограничений из-за коронавируса представят Путину в ближайшее время

08.04 / Россияне стали больше одобрять меры по борьбе с коронавирусом

28.03 / Путин сменил главу управления президента по IT

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска