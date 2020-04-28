 

Респираторы и очки – головная боль медиков в прямом смысле

28.04.2020, 17:35, Разное

Длительное использование индивидуальных средств защиты – очков, щитков и респираторов – может вызывать головную боль у медицинских работников, которые заняты борьбой с COVID-19. Исследование, которое анализировало головную боль у работников сингапурской больницы, было опубликовано в журнале Headache.

Медики, которые работают на передовой борьбы с новым коронавирусом (включая приемные и специализированные отделения, палаты интенсивной терапии) должны носить индивидуальные средства защиты.

В исследовании участвовали 158 врачей, парамедиков и медсестер из Больницы Национального университета. Они работали в приемных и специализированных отделениях, а также палатах интенсивной терапии, где надо было использовать индивидуальные средства защиты.

В среднем медработники, участвовавшие в исследовании, носили маски N95 и защиту для глаз по 6 часов в день. О головной боли, возникшей в этих условиях работы, ученым сообщили 128 человек (81%). У большинства участников исследования головная боль была легкой (71,9%). У 23,4% участников отмечались симптомы, связанные с мигренью: светобоязнь, тошнота, рвота, дискомфорт при движении, неприятные ощущения в шее.

Участники исследования, которые раньше страдали от головной боли, с большей вероятностью страдали от нее и при ношении средств зашиты. Обычно боль начиналась в течение первого часа работы. Большая часть медработников при этом не использовала анальгетики.

Среди сопутствующих факторов, которые могли вызвать головную боль, медики указывали недостаток сна, обезвоживание, стресс, нерегулярное питание.



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