Moody’s дало прогноз по сокращению ВВП России
28.04.2020, 17:34, Новости дня
В 2020 году российский ВВП упадет на 5,5% полагает международное рейтинговое агентство Moody’s.
При этом ВВП в 2021 году перейдет к росту, который составит 2,2%, отметили в агентстве, передает РИА «Новости».
В Moody’s пояснили, что РФ приняла строгие меры в борьбе с коронавирусом, которые сильно уменьшили ее экономическую активность.
Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что спад российского ВВП в 2020 году может достичь 7-8%. Руководитель Минэкономразвития Максим Решетников сообщал, что российская экономика теряет порядка 100 млрд рублей в день из-за ограничений по коронавирусу.
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