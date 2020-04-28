 

Moody’s дало прогноз по сокращению ВВП России

28.04.2020, 17:34, Новости дня

В 2020 году российский ВВП упадет на 5,5% полагает международное рейтинговое агентство Moody’s.

При этом ВВП в 2021 году перейдет к росту, который составит 2,2%, отметили в агентстве, передает РИА «Новости».

В Moody’s пояснили, что РФ приняла строгие меры в борьбе с коронавирусом, которые сильно уменьшили ее экономическую активность.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что спад российского ВВП в 2020 году может достичь 7-8%. Руководитель Минэкономразвития Максим Решетников сообщал, что российская экономика теряет порядка 100 млрд рублей в день из-за ограничений по коронавирусу.



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