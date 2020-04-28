 

Путин предложил установить День работников скорой помощи

28.04.2020, 17:34, Новости дня

Президент Владимир Путин предложил установить официально День работников скорой помощи 28 апреля.

Глава государства в ходе совещания с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса предложил официально установить День работников скорой помощи на 28 апреля, передает ТАСС.

«Знаю, что именно сегодня, 28 апреля неофициально отмечается день создания скорой помощи России. Я хочу поздравить врачей, фельдшеров, медицинских сестер, санитаров, водителей экипажей с этим праздником, поблагодарить вас за столь нужный людям труд. В эти напряженные дни, недели, вы демонстрируете свои лучшие человеческие качества. И, думаю, что было бы правильно установить именно в эту дату профессиональный праздник – День работника скорой медицинской помощи», – сказал президент.

В ходе совещания Путин отметил, что в РФ удалось существенно нарастить запас прочности системы здравоохранения.



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