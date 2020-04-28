Путин поручил правительству подготовить выход из режима ограничений с 12 мая

28.04.2020, 17:34, Новости дня

Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить критерии последовательных шагов выхода из ограничений по коронавирусу.

Глава государства поручил правительству к 5 мая подготовить параметры выхода из режима ограничений, которые планируется отменять с 12 мая, передает ТАСС.

Президент подчеркнул, что выход из ограничений будет зависеть от ситуации в конкретных регионах.