 

Путин поручил правительству подготовить выход из режима ограничений с 12 мая

28.04.2020, 17:34, Новости дня

Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить критерии последовательных шагов выхода из ограничений по коронавирусу.

Глава государства поручил правительству к 5 мая подготовить параметры выхода из режима ограничений, которые планируется отменять с 12 мая, передает ТАСС.

Президент подчеркнул, что выход из ограничений будет зависеть от ситуации в конкретных регионах.



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