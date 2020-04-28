 

Минсельхоз рассказал о повышенном спросе на экспорт зерна

28.04.2020, 17:30, Новости дня

Минсельхоз планирует использовать механизм экспортной квоты на зерно в дальнейшем в связи с повышенным спросом на продукцию, информирует ведомство.

«Расчет остатка квоты производится на основе данных Федеральной таможенной службы, в соответствии с ними в настоящий момент квота выбрана в полном объеме. Российское зерно пользуется повышенным спросом на рынках третьих стран, и отсутствие мер контроля может привести к нехватке зерна на внутреннем рынке. Министерство планирует использовать данный механизм и в дальнейшем», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что РФ приостановит вывоз зерна из страны до 1 июля во все страны, кроме ЕАЭС.

Напомним, что предприятия пищевой отрасли работают бесперебойно, что исключает возможность дефицита каких-либо групп продовольствия в России.



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