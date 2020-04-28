Психолог рассказала о связи плохого настроения и иммунитета

28.04.2020, 17:30, Разное

Тема здорового иммунитета в период пандемии коронавируса очень актуальна, а люди пытаются по-разному укреплять его. Врач Наталья Подлесная рассказала, от чего зависит иммунитет, и как его можно улучшить.

Японские специалисты считают, в негативном настроении виноват хороший иммунитет. Психолог Подлесная отметила, эксперты уже занимались изучением данного вопроса и смогли определить, что человеку психическое напряжение помогает справиться с инфекциями. Как оказывается, при вирусной угрозе иммунная система начинается активнее работать и задействует аминокислоты организма, которые нужны для производства гормонов радости. Именно по этой причине больные часто пребывают не в лучшем настроении и не часто улыбаются.

Подобные заболевания постоянно сопровождаются раздражением, усталостью и плохим настроением. Специалисты считают это нормальным, потому как организм таким образом противодействует распространению болезни. Наталья Подлесная заметила, что еще около трех десятков лет назад позитив считали избавителем от недугов, но это миф. Кроме того, чеснок, имбирь и лимон нельзя назвать противовирусным набором. Болезни могут пройти быстрее, если правильно чередовать выполнение рабочих обязанностей с отдыхом и проявить заботу о полноценном сне. Также рекомендуется верить в выздоровление. В целом, ведение здорового образа жизни считается главным, что человек способен сделать для укрепления иммунитета.