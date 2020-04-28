Ученые назвали кроссовки вредными для здоровья при беге

28.04.2020, 17:30, Разное

Зарубежные исследователи провели исследование, в ходе которого выяснили, что кроссовки создают риск повышенной травмоопасности при беге. По мнению исследователей, данным видом спорта лучше заниматься босиком.

Ученые провели тщательный анализ разных травм, возникающих в процессе беговых упражнений как у мужчин, так и у женщин. Выяснилось, что наиболее распространенными являются травмы, в результате которых страдают колени, голени, лодыжки и ступни. Также было замечено, что наличие спортивной обуви, в частности, кроссовок, заставляет бегунов осуществлять приземление в более вертикальном положении тела и с вытянутой ногой, что требует чрезмерных усилий. К слову, по мнению специалистов, такая механика бега играет роль в ряде очень распространенных травм, получаемых в этом виде спорта. К тому же, процесс длительного ежедневного использования обуви может привести к тому, что стопа ослабляется, зачастую с разрушением дуги.

С другой стороны, при беге босиком, сопряженным с прикосновением ступни к земле, её нервы, а также связки, сухожилия и кожа, обеспечивают снабжение головного мозга и спинного мозга достаточной информацией о точном расположении ступни, включающей параметры напряжения, растяжения и давления. Таким образом, качество данных помогает осуществлению контроля мышц для движения суставов в позицию, поглощающую воздействие и ограничивающую повреждения.

Эксперты отметили, ущерб может быть обратимым. Одно из исследований продемонстрировало, что, после пары месяцев движения в минималистской обуви, сила и размер мышц стопы увеличиваются. Связано это с естественным усилением работы стопы вследствие снятия амортизирующей пятки и опоры арки. Впрочем, исследователи подчеркнули, переход с бега в кроссовках на бег босиком должен происходить постепенно, начинаясь с ходьбы. Об этом пишет издание Proman.com.