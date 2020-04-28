 

Путин: В РФ удалось затормозить распространение эпидемии коронавируса

28.04.2020, 17:30, Новости дня

Распространение эпидемии коронавируса в РФ удалось затормозить, сообщил президент Владимир Путин в ходе своего обращения к россиянам.

Он добавил, что ситуация с коронавирусом остается очень сложной, пик эпидемии еще не пройден. Риски заразиться в России, отметил Путин, «выходят на верхнюю планку», передает ТАСС.

Президент заявил, что введенные из-за коронавируса нерабочие дни нужно продлить до 11 мая, при этом он призвал не принимать решения по ограничительным мерам в разных регионах «под копирку».

Кроме того, Путин поручил правительству к 5 мая подготовить параметры выхода из режима ограничений с 12 мая. Одномоментной отмены ограничений, по словам президента, во всей стране не будет, «впереди сложный и трудный путь».

При этом 6-8 мая президент объявил нерабочими днями с сохранением зарплат, передает РИА «Новости».

«Впереди череда больших майских праздников, а между ними рабочие дни – шестое, седьмое и восьмое мая. Мы знаем, что и в обычной-то ситуации многие бы не работали. Брали отгулы, отпуска. А сейчас тем более нельзя рисковать. Поэтому считаю правильным объявить эти три дня нерабочими с сохранением заработной платы», – сказал Путин.

Президент поручил правительству начать подготовку масштабного плана действий для обеспечения роста экономики, а также разработать новый пакет поддержки бизнеса и граждан.

Он также заявил, что в РФ удалось существенно нарастить запас прочности системы здравоохранения.



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