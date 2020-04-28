 

“Отпускаю своё прошлое”: Оксана Самойлова готовится к новому этапу в своей жизни

28.04.2020, 17:30, Разное

Оксана Самойлова 27 апреля отметила 32-летие и в день рождения решила начать новый этап своей жизни. Супруга рэпера Джигана заявила в личном микроблоге, что отпускает своё прошлое и готовится к неизведанному.
Известно, в настоящий момент Оксана Самойлова переживает трудный период в своей жизни. С одной стороны, она в феврале четвёртый раз стала матерью, родив впервые мальчика, но в то же время звезда находится на пороге развода с супругом. Об этом модель лично проинформировала поклонников, после того, как рэпер Джиган позволил себе неоднократно вести себя непристойно в обществе и дома. Накануне же Самойлова отпраздновала 32-й день рождения, находясь лишь в окружении детей. Несмотря на это, она смотрит с оптимизмом в будущее, и ждёт только хорошего. На своей официальной странице в социальной сети Instagram знаменитость поделилась эмоциями с поклонниками, рассказав о своих ожиданиях. Звезда заявила, что ценит всё случившееся в прошлом и благодарна судьбе за урок, но с оптимизмом смотрит в будущее, хоть и не представляет, каким оно окажется.

Фанаты поздравили кумира с днём рождения, пожелав всего наилучшего. Многие отметили, Оксана Самойлова является для них примером, и они внимательно следят, как та стойко переносит жизненные невзгоды. Поклонники уверены, ей не следует прощать Джигана, ведь в таком случае она проявит слабость.



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