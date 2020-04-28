Дело о взрыве боеприпаса на заводе в Дзержинске передано в суд

28.04.2020, 17:16, Новости дня

Следственный комитет РФ завершил расследование дела в отношении начальника участка цеха завода им. Свердлова в Дзержинске, где в августе 2018 года при взрыве боеприпаса погибли шесть человек, сообщила пресс-служба ведомства.

«Главным следственным управлением Следственного комитета РФ завершено расследование уголовного дела в отношении начальника участка цеха №19 ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» Людмилы Кобзевой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности во взрывоопасных цехах, которое повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц, причинение крупного ущерба)», – говорится в сообщении на сайте ГУ СКР.

Следствие установило, что в августе 2018 года на заводе производилось уничтожение выведенных из эксплуатации боеприпасов. Кобзева, являясь ответственным руководителем работ по переупаковыванию боеприпасов, допустила ряд грубых нарушений и проигнорировала правила безопасности во взрывоопасных цехах, добавили в СК.

«Она не проинструктировала подчиненных о безопасных методах работ, допустила к операции с боеприпасами работников, которым такая трудовая функция несвойственна, превысила допустимую численность персонала на особо опасной операции, дала указание выполнять работы вне специально оборудованной бронированной кабины. Также обвиняемая не проконтролировала соблюдение подчиненными ей сотрудниками правил безопасности об аккуратном обращении с боеприпасами», – говорится в сообщении.

Из-за этих нарушений не были выявлены изделия с истекшим сроком хранения, что привело к взрыву боеприпаса при случайном падении на пол.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Дзержинский городской суд Нижегородской области для рассмотрения по существу», – уточнили в ведомстве.

Напомним, инцидент на заводе произошел в конце августа 2018 года в результате нарушения правил безопасности.

Завод имени Я.М. Свердлова выпускает широкий спектр промышленных взрывчатых материалов, шашек-детонаторов, кумулятивных зарядов для дробления негабаритов в горнорудной промышленности, перфорационных зарядов для нефтегазовой отрасли.