Лавров пошутил о предсказании Билла Гейтса по поводу пандемии коронавируса

28.04.2020, 17:16, Новости дня

Глава МИД Сергей Лавров пошутил, что РФ предсказала пандемию коронавируса раньше, чем один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс.

В ходе пресс-конференции после встречи глав МИД БРИКС в онлайн-режиме министр ответил на вопросы журналистов, один из них отметил, что в итоговой декларации саммита БРИКС в Уфе в 2015 году упоминалась необходимость борьбы с коронавирусом, передает ТАСС.

«То есть вы думаете, что РФ раньше Билла Гейтса предсказала эпидемию?» – ответил в шутку Лавров.

Он отметил, что после вспышки атипичной пневмонии, вызванной вирусом SARS-CoV и ближневосточного респираторного синдрома MERS российские специалисты понимали, что коронавирусы могут появляться вновь и вновь.

«Ну и как я уже сказал, сегодня мы проявляем нашу заинтересованность в том, чтобы в соответствии с решениями уфимского и йоханнесбургского саммитов [БРИКС] создать механизм по разработке и применению вакцин против коронавируса», – подвел итог глава ведомства.

Билл Гейтс в марте сообщил, что в 2015 году предсказывал наступление глобальной эпидемии в ближайшие годы.

Напомним, фонды Гейтса входят в число крупнейших жертвователей в адрес Всемирной организации здравоохранения.