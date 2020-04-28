Глава Медицинской ассоциации Японии: провести Олимпиаду без вакцины будет трудно

28.04.2020, 17:10, Новости дня

Глава Медицинской ассоциации Японии Еситаке Йококура заявил в понедельник, что стране будет сложно принять перенесенные на следующий год Олимпийские игры в отсутствие вакцины от коронавируса.

«Я не утверждаю, следует или не следует Японии проводить Олимпиаду, но это было бы сложно сделать, – отметил он. – Если не будет разработана эффективная вакцина, то я полагаю, что провести Олимпиаду будет сложно».

Пандемия вынудила организаторов отказаться от проведения Олимпиады в июле этого года и перенести мероприятие на следующее лето.

В настоящий момент работа над вакциной ведется во многих странах, однако эксперты предупреждают, что процесс может занять от года до полутора лет.

Директор Управления ВОЗ по Восточному Средиземноморью Ахмед аль-Мандари во вторник отметил, что сейчас настало время для «единства и сотрудничества между странами».

«Мы твердо намерены сделать так, чтобы при появлении лекарств и вакцин они справедливо распределялись между всеми странами и людьми», – подчеркнул он.

Эксперты отмечают, что пандемия еще не добралась до беднейших стран мира. Заместитель генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок призвал выделить 90 миллиардов долларов, чтобы обеспечить доходом, продовольствием и медицинской помощью наиболее уязвимые категории населения планеты.

По его словам, в 30-40 странах насчитывается порядка 700 миллионов человек, которые получали гуманитарную помощь в какой-то форме, а на фоне карантинных мер их доходы существенно уменьшатся.

Как отметил Лоукок, финансирование может поступить от ряда международных институтов, таких как Всемирный банк и Международный валютный фонд, а также за счет однократного увеличения вклада отдельных государств.

Тем временем глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал европейские страны, которые начали смягчать карантинные меры, тщательно отслеживать все новые случаи заражения и всех, кто контактировал с инфицированными.

Выступая в понедельник в Женеве, Гебрейесус, подчеркнул, что «пандемия еще далека от завершения», и отметил, что в ВОЗ по-прежнему обеспокоены ростом числа случаев заболевания в Африке, Восточной Европе, Латинской Америке и ряде стран Азии.

Власти китайского города Ухань, где появился вирус, во вторник сообщили, что в городе второй день подряд не зафиксировано новых случаев, а в больницах не осталось пациентов с коронавирусом.

По данным Университета Джонса Хопкинса, число подтвержденных случаев заражения в мире превысило 3 миллиона, а число жертв – 211 000.