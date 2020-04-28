В Оренбургской области отлетевшее колесо от самосвала убило водителя

28.04.2020, 17:09, Разное

Работник щебеночной фабрики на территории Оренбургской области погиб, когда пытался снять заднее колесо с самосвала. Кадр с места трагедии попал в интернет.

Согласно информации сотрудников СК РФ по Новотроицку, трагический инцидент произошел 27 апреля в поселке городского округа. Водитель загнал карьерный самосвал, чтобы снять внешнее заднее колесо. Мужчина так и не сумел разбортировать данную деталь, потому как возникла неожиданная разгерметизация внутреннего колеса. Этот фрагмент машины моментально слетел с оси и придавил 26-летнего водителя. От полученных повреждений работник предприятия умер на месте. Отдельно необходимо отметить, что покрышка колеса весит 5,5 тонны.

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