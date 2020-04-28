У Валерия Меладзе обнаружили неоплаченные дорожные штрафы на 30 000 рублей

28.04.2020, 17:09, Разное

Популярный исполнитель Валерий Меладзе не оплатил дорожные штрафы на сумму около 30 000 рублей. Об этом сообщило издание РИА Новости, ссылаясь на базу московских мировых судебных участков.

Оказывается, в течение последнего года певец не оплатил 4 штрафа. Кроме того, сам Меладзе так и не появился в суде во время рассмотрения дел. Сообщается, что в начале лета прошлого года исполнителя трижды привлекли к административной ответственности в связи несоблюдения различных требований, а сумма штрафа каждый раз составляла 3 000 рублей.

Поскольку Меладзе не оплатил эту сумму, было составлено еще 3 протокола из-за неуплаты в срок, за которые необходимо заплатить уже порядка 18 000 рублей.