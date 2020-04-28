Смартфон Redmi K30 Pro переделали в настоящий микроскоп

28.04.2020, 17:09, Разное

Специалисты продемонстрировали, как при помощи несложных манипуляций переделали смартфон Redmi K30 Pro в настоящий микроскоп. После технического улучшения камера гаджета смогла существенно увеличивать предметы, но лишилась задней панели и гарантии.

Флагманский девайс Redmi K30 Pro имеет немало преимуществ, и его камера – это одно из них. Как выяснилось в ходе продемонстрированного эксперимента, её потенциал существенно выше, нежели доступно пользователям. Одна из линз устройства является телеобъективом с фокусным расстоянием 50 мм. Её главной функцией считается обеспечение качественной макросъёмки. При этом, если использовать линзу комплексно с ещё одним аналогичным модулем, можно снимать то, чего не видит человеческий глаз. Для этого нужно снять заднюю панель и, вырезав объектив у дополнительного изделия, прислонить его плотно к основному. В таком случае удастся увеличивать изображение и рассмотреть поверхности различных предметов в широком разрешении. Во время опыта специалисты показали разные структуры, благодаря чему убедительно продемонстрировали возможности видеомодуля, переделанного в настоящий микроскоп

Тем не менее, речь идёт об эксперименте, поскольку поставить обратно оторванную заднюю панель на смартфон Redmi K30 Pro не представляется возможным. Кроме того, конструкторы не рассказали, как прикрепить второй объектив к основному. Главная же причина, по которой не нужно повторять этот эксперимент – это потеря гарантии от производителя.