 

Минздрав РФ предлагает выписывать еще не вылеченных от коронавируса и по-новому считать статистику смертей

28.04.2020, 17:06, Новости дня

Минздрав России выпустил новые рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции.

В ведомстве призывают врачей разделять случаи смерти от COVID-19 и летальные исходы, “вызванные сопутствующими коронавирусу хроническими болезнями”. 

“При формулировке патологоанатомического диагноза следует дифференцировать: 1) наступление летального исхода от COVID-19, когда COVID-19 является основным заболеванием (первоначальной причиной смерти); 2) наступление летального исхода от других заболеваний, при наличии COVID-19 (диагностированной с применением методов амплификации нуклеиновых кислот), но без ее клинико-морфологических проявлений, которые могли бы стать причиной смерти”, – говорится в рекомендациях. В качестве непосредственной причины смерти Минздрав рекомендует врачам рассматривать такие осложнения, как острая сердечная и почечная недостаточность, нарушение свертываемости крови, нарушения функций органов, вторичные бактериальные и грибковые инфекции. 

Новые рекомендации, вероятно, приведут к сокращению числа людей, которые будут объявлены умершими в России непосредственно от коронавируса. 

Также медицинским организациям порекомендовали снизить потребность в средствах индивидуальной защиты, уменьшив число медработников, контактирующих с одним пациентом, и количество входов в палату к больным коронавирусом. Также в Минздраве призывают медиков использовать один респиратор при работе с несколькими людьми и проводить дистанционные консультации. Такими методами в ведомстве хотят ограничить “необоснованный” расход средств защиты.

В числе новых рекомендаций Минздрава – разрешение выписывать из медучреждений пациентов с коронавирусом до лабораторного подтверждения их выздоровления. Условием такой выписки, по предложению ведомства, может быть “уменьшение тяжести симптомов болезни: температура тела ниже 37,2 градуса, отсутствие признаков увеличения дыхательной недостаточности”. 

Однако после выписки такого пациента ему должна оказываться амбулаторная помощь, а сам он должен самоизолироваться до получения двух отрицательных тестов на COVID-19, подчеркивают в ведомстве. 

Вместе с тем в Минздраве не рекомендуют оставлять на домашнем лечении пациентов с COVID-19, если вместе с ними живут люди из групп риска: беременные женщины, лица в возрасте старше 65 лет, а также те, у кого есть хронические заболевания легких, сердечно-сосудистой и эндокринной систем. “Если граждане из группы риска, а также дети до трех лет заболели коронавирусной инфекцией, то их при любом течении болезни необходимо госпитализировать”, – подчеркивают в Минздраве. 

По данным оперативного штаба за 28 апреля, число заболевших коронавирусной инфекцией в России составило 93 558 человек, из них 6411 случаев выявили за последние сутки.  

 



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