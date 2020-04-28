 

Идеальный карантин: Мерил Стрип в банном халате поет в Zoom и пьет коктейли

28.04.2020, 16:55, Разное

Мерил Стрип приняла участие в виртуальном концерте, приуроченном к 90-летию композитора и автора множества бродвейских мюзиклов Стивена Сондхайма. Вместе с актрисами Одрой Макдональд и Кристин Барански она исполнила песню The Ladies Who Lunch из мюзикла Сондхайма “Компания”.

Выступление проходило на платформе Zoom и было похоже на встречу трех подруг. Все актрисы были в банных халатах и с напитками в руках. Кроме того, Мерил Стрип прямо во время записи сделала себе коктейль в шейкере.

The perfection aka Christine Baranski , Meryl Streep and Audra McDonald ladies and gentlemen #Sondheim90Concertpic.twitter.com/Tr9fAqOqaa

— Olivia Colman’s Blonde Hair (@streep_lover) April 27, 2020

Шоу “Компания” увидело свет в 1970 году и стало первым в истории концептуальным мюзиклом. Его действие разворачивается в Нью-Йорке и описывает пять состоявшихся, будущих или расстающихся семейных пар и их общего друга Роберта, который встречается с несколькими женщинами, но ни с кем не может завязать серьезных отношений. Песня из шоу про бессмысленность жизни девушек, которые ничего не делают, кроме как ходят на обеды и встречи друг с другом, – The Ladies Who Lunch – мгновенно обрела популярность.

Концерт, посвященный Стивену Сондхайму, продлился более двух часов и собрал более трех десятков знаменитостей. В том числе свои номера представили Джейк Джилленхол и Нил Патрик Харрис. Посмотреть его полностью можно ниже. 



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