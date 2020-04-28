 

Банк БРИКС направит на восстановление стран после коронавируса 15 млрд долларов

28.04.2020, 16:53, Новости дня

На финансирование проектов по восстановлению экономик стран БРИКС после пандемии коронавируса будет выделено 15 млрд долларов, сообщил глава МИДа Сергей Лавров по итогам неформального заседания Совета министров иностранных дел БРИКС в формате видеоконференции.

«Среди других мероприятий, которые мы сегодня обсуждали, деятельность Нового банка развития БРИКС. В рамках банка принято принципиальное решение о создании специального кредитного инструмента для финансирования проектов по экономическому восстановлению в странах БРИКС. Совокупно на эти цели предполагается направить до 15 млрд долларов», – приводит его слова ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал помощь государства россиянам после эпидемии коронавируса.



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