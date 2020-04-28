Переговоры ЕС с Британией об отношениях после Brexit зашли в тупик

28.04.2020, 16:53, Новости дня

Переговоры между Евросоюзом и Британией по отношениям после Brexit зашли в тупик, считают дипломатические источники в ЕС, мнение которых приводит Reuters.

«Мы находимся в тупиковой ситуации <…> Есть много незначительных технических деталей, где мы могли бы найти решение, но по фундаментальным вопросам каждая сторона пытается добиться своих целей, и различия огромны. Этого нельзя решить без политического импульса, а он отсутствует», – передает ТАСС слова одного из источников Reuters.

Главный переговорщик ЕС Мишель Барнье сообщал, что Британия отказалась от любых новых отсрочек по завершению процесса выхода из ЕС.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, что ждет Британию после Brexit. Кроме того, мэр Лондона предложил создать отдельное гражданство для недовольных Brexit.

Позже ЕС предложил продлить переходный период после Brexit из-за коронавируса.