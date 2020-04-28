 

Переговоры ЕС с Британией об отношениях после Brexit зашли в тупик

28.04.2020, 16:53, Новости дня

Переговоры между Евросоюзом и Британией по отношениям после Brexit зашли в тупик, считают дипломатические источники в ЕС, мнение которых приводит Reuters.

«Мы находимся в тупиковой ситуации <…> Есть много незначительных технических деталей, где мы могли бы найти решение, но по фундаментальным вопросам каждая сторона пытается добиться своих целей, и различия огромны. Этого нельзя решить без политического импульса, а он отсутствует», –  передает ТАСС слова одного из источников Reuters.

Главный переговорщик ЕС Мишель Барнье сообщал, что Британия отказалась от любых новых отсрочек по завершению процесса выхода из ЕС.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, что ждет Британию после Brexit. Кроме того, мэр Лондона предложил создать отдельное гражданство для недовольных Brexit.

Позже ЕС предложил продлить переходный период после Brexit из-за коронавируса.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.04 / В НАТО оценили российскую помощь Италии

08.04 / Пульмонолог объяснил эффект «матового стекла» у бессимптомных больных COVID-19

23.04 / Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения

01.04 / Нацбанк Украины снова стал покупать валюту

28.04 / За сутки COVID-19 подтвердили у 401 украинца, умерли 19 человек

17.04 / Правительство передало регионам коечный фонд в размере 60 больниц

06.04 / Пандемия вбила клин в отношения союзников по НАТО

30.03 / Эпидемиолог предсказал возвращение пандемии коронавируса осенью

03.04 / Лукашенко об интеграции с РФ: Если Россия откажется от имперских замашек – давайте вести переговоры

11.04 / Подруга Бабкиной рассказала о состоянии певицы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска