 

Лавров оценил помощь Китая в борьбе с коронавирусом

28.04.2020, 16:53, Новости дня

В настоящее время взаимодействие Китая и РФ находится на самом высоком уровне, КНР оказывает помощь в пресечении распространения инфекции, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Что касается нашей оценки взаимодействия РФ и Китая по борьбе с коронавирусом, то оценка самая высокая. С первых дней этих событий мы предоставили помощь провинции Ухань в КНР. Сейчас КНР в том числе и нашей стране оказывает содействие в подкреплении наших собственных усилий по пресечению распространения этой инфекции», – передает РИА «Новости» слова Лаврова.

Ранее газета ВЗГЛЯД о поступившем со стороны Евросоюза заявлении о дезинформации по поводу коронавируса, которую якобы распространяет РФ и Китай.



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