 

Во Франции задумались над продлением карантина

28.04.2020, 16:48, Новости дня

Франция может отложить отмену самоизоляции, намеченную на 11 мая из-за негативной эпидемиологической ситуации, сообщил премьер страны Эдуар Филипп.

«Если показатели к 11 мая будут негативными, мы перенесем отмену режима карантина на более поздний срок», – сообщил премьер в ходе представления плана по выходу из карантина, передает ТАСС.

Он отметил, что дистанционная работа, там где это возможно, должна быть продлена как минимум на три следующие недели, информирует РИА «Новости».

Глава французского правительства также заявил, что страна еще не видела ничего подобного, как ситуация с коронавирусом, такого не было даже в период Второй мировой войны.

В понедельник минтруд Франции сообщил об историческом росте числа безработных на более чем 246 тыс. человек.



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