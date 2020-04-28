Пассажиропоток российских авиакомпаний сократился более чем на четверть

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28.04.2020, 16:48, Новости дня

Авиакомпании РФ в марте сократили перевозки на 28,1% по сравнению с мартом 2019 года, сообщила Росавиация.

В марте число пассажиров российских авиакомпаний составило 6,4 млн человек, передает ТАСС со ссылкой на данные Росавиации.

С января по март авиакомпании перевезли 23,2 млн пассажиров, это всего на 5,9% меньше, чем перевозки в аналогичный период в 2019 году.

В начале апреля «Аэрофлот» и «Россия» объявили о сокращении количества внутренних рейсов из-за «падения спроса на внутренние авиаперевозки вследствие принятых ограничений на передвижения». Количество рейсов в день тогда во многие регионы было сокращено до одного в день или нескольких в неделю.



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