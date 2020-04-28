Выпущен новый складной дрон DJI Mavic Air 2

28.04.2020, 16:42, Новости дня

Официально презентовали новый складной дрон под названием DJI Mavic Air 2.

Данная модель позиционируется в качестве преемника для модели Mavic Air, которую выпустили в продажу несколько лет назад. Новинка может похвастаться расширенными возможностями и новыми функциями. Кроме того, важным достоинством значится увеличенное время автономной работы. Несмотря на ряд преимуществ перед устаревшей моделью, приобрести новинку можно по прежней цене 800 долларов.

Модель поддерживает съемку с разрешением 4К и 8К для качественного изображения. Также известно, что модель стала тяжелее предшественника на 140 гр. Время автономной работы составило 34 минуты, а максимальная отдаленность от базы составляет 10 километров. Новинку уже можно приобрести на китайском рынке.