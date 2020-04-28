 

Большой кроссовер Geely HaoYue представили официально

28.04.2020, 16:42, Новости дня

Известный бренд Geely официально продемонстрировал публике новую модель кроссовера под названием Geely HaoYue.

Вместе с тем китайские представительства уже приступили к приему заказов на новый паркетник. В продажу поступят разные комплектации, которые имеет 5-6-7-местный слон. Кроме того, новый автомобиль получил продвинутую панель приборов и улучшенную цифровую панель. Важно отметить, что в салоне использовали качественные материалы отделки,  а также электронный селектор передач.

Представители марки уточнили, что кроссовер HaoYue также получил светодиодную оптику, адаптивный круиз-контроль и ряд других усовершенствованных опций. Под капотом паркетника установлен 1,8-литровый двигатель, который имеет мощность 184 л.с В продаже выпустят комплектации с передним и полным приводом. Цена составляет от 127 тысяч юаней на местном рынке. 



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