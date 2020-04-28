Руководству «Яндекса» сократили зарплаты на время коронавируса

28.04.2020, 16:30, Новости дня

Топ-менеджеры «Яндекса» приняли решение отказаться от денежных премий и сократить свои зарплаты до конца года на фоне ситуации с коронавирусом, сообщил операционный и финансовый директор компании Грег Абовский.

«Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от денежных премий, а также приняли добровольное решение сократить свои зарплаты до конца года», – передает РИА «Новости» слова Абовского.

Директор компании отметил, что интернет-компания также приняла решение сократить неприоритетные маркетинговые расходы и внимательно следить за любыми другими расходами.

Кроме того, «Яндекс» снизил темпы найма сотрудников из-за обучения новых людей, когда вся компания работает удаленно. Так, в прошлом году в компанию наняли 1300 человек, в начале этого – 333.

Кроме того, по словам Абовского, такие меры необходимы в том числе для ликвидации долгов, которые требуют погашения в 2025 году. Директор компании убежден, «благодаря ликвидности компания сможет уверенно противостоять вызовам текущей ситуации и продолжить инвестировать в долгосрочные стратегические проекты».

Ранее сообщалось о бесплатном тестировании на COVID-19 на дому, организованное «Яндексом» в рамках альянса по борьбе с коронавирусом.

Напомним, ранее российские интернет-компании и приложения согласились отключить автовоспроизведение контента и ограничить качество воспроизведения видео в связи с ростом нагрузки на сети связи на фоне режима самоизоляции.