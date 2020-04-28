Пентагон официально обнародовал запись полета НЛО

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28.04.2020, 16:30, Разное

Сотрудники Пентагона обнародовали на своем официальном портале видеоролик, где продемонстрированы неопознанные «явления». Кадры были сняты в 2004 и 2015 годах боевыми самолетами.
На записи можно увидеть НЛО, которые внешне крайне сложно отнести к вертолетам или самолетам, а также к каким-либо земным летающим устройствам. Несколько лет назад кадры оказались в интернете, хотя в Пентагоне не дали разрешения на их публикацию. При этом в ВМС признали их достоверность. В Министерстве отметили, что публикуют эти данные для прояснения неправильных представлений о том, являются эти записи настоящими или нет. Воздушные явления в ведомстве по-прежнему позиционируют как «неопознанные».

Работники журнала Hill предположили, что Пентагон решил обнародовать кадры в связи с отсутствием в них приватной информации, и их публикация не окажет какого-либо должного влияния на последующее исследование НЛО. Британские журналисты уверены, обнародование кадров официально добавит им легитимности, спровоцировав большее количество спекуляций по поводу недавних якобы имевшихся контактов землян с пришельцами.

В США в начале 50-х годов началась работа по проекту «Синяя книга», главной целью которого являлось изучение НЛО. До конца 60-х годов военнослужащие страны смогли зарегистрировать 12 500 эпизодов наблюдения подобных объектов, но только в 700 случаях объект считали неопознанным. Как гласили отчеты военных, НЛО не несли угрозы национальной безопасности США, и экспертам не удалось обнаружить признаки, что объекты в действительности являлись внеземными космическими кораблями или сверхсовершенными технологиями. В 1968 году проект закрыли, передав документы в архив.



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